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Лебедь Иван Николаевич

Место рождения

Терноватое, Дніпропетровська область

Дата рождения

1914

Дата смерти

?.09.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Лебедь Николай

Мать: Лебедь (Епифанцева) Нионина

Терноватое, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебедь (Пасько) Любовь Назаровна

Рождение ребёнка
01.09.1935

Сын: Лебедь Владимир Иванович

Мать ребёнка: Лебедь (Пасько) Любовь Назаровна

Терноватое, Дніпропетровська область
потом переименовалось в с. Долинское
Военная служба
С 23.06.1941 по 10.05.1945
красноармеец, 661 стрелковый полк 200 стрелковой дивизии
Смерть
?.09.1981
Долинское, Дніпропетровська область

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