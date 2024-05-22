Лебедь Иван Николаевич
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смерти?.09.1981
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Лебедь Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.09.1935
Мать ребёнка: Лебедь (Пасько) Любовь Назаровна
потом переименовалось в с. Долинское
Военная служба
С 23.06.1941 по 10.05.1945
красноармеец, 661 стрелковый полк 200 стрелковой дивизии
Смерть
?.09.1981
Долинское, Дніпропетровська область