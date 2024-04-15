Котенко (Демяненко) Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
26.01.1892 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
07.01.1894 ст.
Дочь: Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Котенко Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
31.10.1896 ст.
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Котенко Иван Григорьевич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9CD-B?i=223&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
30.01.1899 ст.
Василий Павлович Ковалев
Рождение ребёнка
01.09.1904 ст.
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Котенко Иван Григорьевич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQ6-H?i=813&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
21.09.1908 ст.
Отец ребёнка: Котенко Иван Григорьевич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSN9-N?i=274&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно