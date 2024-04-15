Котенко (Демяненко) Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котенко (Демяненко) Марфа Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.01.1892 ст.

Муж: Котенко Иван Григорьевич

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
07.01.1894 ст.

Дочь: Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Котенко Иван Григорьевич

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
31.10.1896 ст.

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Котенко Иван Григорьевич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9CD-B?i=223&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
30.01.1899 ст.
Николаевка, Сумська область
Василий Павлович Ковалев
Рождение ребёнка
01.09.1904 ст.

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Котенко Иван Григорьевич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQ6-H?i=813&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
21.09.1908 ст.

Сын: Котенко Петр Иванович

Отец ребёнка: Котенко Иван Григорьевич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSN9-N?i=274&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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