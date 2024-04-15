(Котенко) Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения31.10.1896 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1896 ст.
Отец: Котенко Иван Григорьевич
Мать: Котенко Марфа Ивановна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9CD-B?i=223&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
31.10.1896 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
Неизвестно