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(Котенко) Марфа Ивановна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

01.09.1904 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1904 ст.

Отец: Котенко Иван Григорьевич

Мать: Котенко Марфа Ивановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQ6-H?i=813&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
02.09.1904 ст.
Николаевка, Сумська область
Восприемник - Демьяненко Григорий Иванович | Рождество-Богородичная церковь
Смерть
Неизвестно
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