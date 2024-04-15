(Котенко) Марфа Ивановна
Место рождения
Дата рождения01.09.1904 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1904 ст.
Отец: Котенко Иван Григорьевич
Мать: Котенко Марфа Ивановна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQ6-H?i=813&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
02.09.1904 ст.
Николаевка, Сумська область
Восприемник - Демьяненко Григорий Иванович | Рождество-Богородичная церковь
Смерть
Неизвестно