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Алена

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Место рождения

Мурафа, Харківська область

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Кравченко Харитина Ивановна

Отец ребёнка: Кравченко Иван Степанович

Красногорье
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Кравченко Ефросинья Ивановна

Отец ребёнка: Кравченко Иван Степанович

Красногорье
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Кравченко Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Кравченко Иван Степанович

Красногорье
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Кравченко Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Кравченко Иван Степанович

Красногорье
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Кравченко Мавра Ивановна

Отец ребёнка: Кравченко Иван Степанович

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Кравченко Ефим Иванович

Отец ребёнка: Кравченко Иван Степанович

Смерть
Неизвестно
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