Алена
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Кравченко Харитина Ивановна
Отец ребёнка: Кравченко Иван Степанович
Красногорье
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Кравченко Ефросинья Ивановна
Отец ребёнка: Кравченко Иван Степанович
Красногорье
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Кравченко Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Кравченко Иван Степанович
Красногорье
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Кравченко Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Кравченко Иван Степанович
Красногорье
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Кравченко Мавра Ивановна
Отец ребёнка: Кравченко Иван Степанович
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Кравченко Иван Степанович
Смерть
Неизвестно