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Кравченко Ефим Иванович
Кравченко Ефим Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1823
Дата смерти
1848
Пол
Мужской
Отец
Кравченко Иван Степанович
1780 г.р.
Мать
Алена
1783 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец:
Кравченко Иван Степанович
Мать:
Алена
Смерть
1848
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