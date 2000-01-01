Кравченко Ефим Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко Ефим Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Отец

1780 г.р.

Мать

1783 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Кравченко Иван Степанович

Мать: Алена

Смерть
1848
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