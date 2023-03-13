Ленковъ Петръ
Место рожденияПритыкино, Нижегородскаго уезда
Дата рождения1733
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Ленковъ Гаврила
Притыкино, Нижегородскаго уезда
Рождение ребёнка
1751
Сын: Ленковъ Софонъ
Мать ребёнка: Ленкова Алена Федорова
Рождение ребёнка
1752
Сын: Ленковъ Никита
Мать ребёнка: Ленкова Алена Федорова
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Базлова Пелагея
Мать ребёнка: Ленкова Алена Федорова
Рождение ребёнка
1761
Сын: Ленковъ Василий
Мать ребёнка: Ленкова Алена Федорова
Рождение ребёнка
1768
Сын: Ленковъ Сидоръ
Мать ребёнка: Ленкова Меланья
Рождение ребёнка
1774
Сын: Ленковъ Кузьма
Мать ребёнка: Ленкова Меланья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ленкова Меланья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ленкова Алена Федорова