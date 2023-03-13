Ленковъ Петръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ленковъ Петръ

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Место рождения

Притыкино, Нижегородскаго уезда

Дата рождения

1733

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Ленковъ Гаврила

Мать: Ленкова Прасковья Никитина

Притыкино, Нижегородскаго уезда
Рождение ребёнка
1751

Сын: Ленковъ Софонъ

Мать ребёнка: Ленкова Алена Федорова

Рождение ребёнка
1752

Сын: Ленковъ Никита

Мать ребёнка: Ленкова Алена Федорова

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Базлова Пелагея

Мать ребёнка: Ленкова Алена Федорова

Рождение ребёнка
1761

Сын: Ленковъ Василий

Мать ребёнка: Ленкова Алена Федорова

Рождение ребёнка
1768

Сын: Ленковъ Сидоръ

Мать ребёнка: Ленкова Меланья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1774

Сын: Ленковъ Кузьма

Мать ребёнка: Ленкова Меланья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ленкова Меланья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ленкова Алена Федорова

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