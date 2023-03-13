Ленковъ Гаврила
Место рожденияПритыкино, Нижегородскаго уезда
Дата рождения1708
Дата смерти1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: Ленковъ Петръ
Мать: не указана
Притыкино, Нижегородскаго уезда
Рождение ребёнка
1724
Сын: Ленковъ Федоръ
Мать ребёнка: Ленкова Прасковья Никитина
Притыкино, Нижегородскаго уезда
Рождение ребёнка
1733
Сын: Ленковъ Петръ
Мать ребёнка: Ленкова Прасковья Никитина
Притыкино, Нижегородскаго уезда
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Ленкова Прасковья Никитина
Притыкино, Нижегородскаго уезда
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Настасья
Мать ребёнка: Ленкова Прасковья Никитина
Притыкино, Нижегородскаго уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1763
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан