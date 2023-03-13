Ленковъ Гаврила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛенковъ Гаврила

Ленковъ Гаврила

avatar

Место рождения

Притыкино, Нижегородскаго уезда

Дата рождения

1708

Дата смерти

1763

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: Ленковъ Петръ

Мать: не указана

Притыкино, Нижегородскаго уезда
Рождение ребёнка
1724

Сын: Ленковъ Федоръ

Мать ребёнка: Ленкова Прасковья Никитина

Притыкино, Нижегородскаго уезда
Рождение ребёнка
1733

Сын: Ленковъ Петръ

Мать ребёнка: Ленкова Прасковья Никитина

Притыкино, Нижегородскаго уезда
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Ленкова Прасковья Никитина

Притыкино, Нижегородскаго уезда
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Настасья

Мать ребёнка: Ленкова Прасковья Никитина

Притыкино, Нижегородскаго уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ленкова Прасковья Никитина

Смерть
1763
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close