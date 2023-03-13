Базлова (Ленкова) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Базлова (Ленкова) Пелагея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Ленковъ Петръ

Мать: Ленкова Алена Федорова

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Фекла

Отец ребёнка: Базловъ Алексей

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Кулешова Анисья

Отец ребёнка: Базловъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Базловъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Базловъ Алексей

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