Базлова (Ленкова) Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Ленковъ Петръ
Мать: Ленкова Алена Федорова
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Фекла
Отец ребёнка: Базловъ Алексей
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Кулешова Анисья
Отец ребёнка: Базловъ Алексей
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Базловъ Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Базловъ Алексей