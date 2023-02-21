Акулина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

1945

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Бахтинов Василий Федорович

Отец ребёнка: Бахтинов Федор Иванович

Бутчино, Куйбышевский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Бахтинова Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Бахтинов Федор Иванович

Бутчино, Куйбышевский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
02.04.1917

Дочь: Бахтинова Александра Федоровна

Отец ребёнка: Бахтинов Федор Иванович

Бутчино, Куйбышевский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Бахтинова Мария Федоровна

Отец ребёнка: Бахтинов Федор Иванович

Бутчино, Куйбышевский муниципальный район, Калужская область
Смерть
1945
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