Акулина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смерти1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Сын: Бахтинов Василий Федорович
Отец ребёнка: Бахтинов Федор Иванович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Бахтинова Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Бахтинов Федор Иванович
Рождение ребёнка
02.04.1917
Дочь: Бахтинова Александра Федоровна
Отец ребёнка: Бахтинов Федор Иванович
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Бахтинова Мария Федоровна
Отец ребёнка: Бахтинов Федор Иванович
Смерть
1945