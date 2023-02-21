Бахтинов Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бахтинов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Сын: Бахтинов Василий Федорович
Мать ребёнка: Акулина Васильевна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Бахтинова Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Акулина Васильевна
Рождение ребёнка
02.04.1917
Дочь: Бахтинова Александра Федоровна
Мать ребёнка: Акулина Васильевна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Бахтинова Мария Федоровна
Мать ребёнка: Акулина Васильевна
Смерть
Неизвестно