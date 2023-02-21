Бахтинов Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБахтинов Федор Иванович

Бахтинов Федор Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бахтинов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Бахтинов Василий Федорович

Мать ребёнка: Акулина Васильевна

Бутчино, Куйбышевский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Бахтинова Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Акулина Васильевна

Бутчино, Куйбышевский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
02.04.1917

Дочь: Бахтинова Александра Федоровна

Мать ребёнка: Акулина Васильевна

Бутчино, Куйбышевский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Бахтинова Мария Федоровна

Мать ребёнка: Акулина Васильевна

Бутчино, Куйбышевский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close