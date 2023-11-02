Вишняков Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вишняков Василий
Бракосочетание
До 1926
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Вишнякова Мария Васильева
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Вишнякова Мария Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арсентьева Лидия Алексеевна
Мать ребёнка: Вишнякова Мария Васильева
Смерть
Неизвестно