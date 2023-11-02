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Вишняков Алексей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вишняков Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1926

Жена: Вишнякова Мария Васильева

Рождение ребёнка
1927

Сын: Вишняков Яков Алексеевич

Мать ребёнка: Вишнякова Мария Васильева

Рождение ребёнка
1927

Сын: Вишняков Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Вишнякова Мария Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арсентьева Лидия Алексеевна

Мать ребёнка: Вишнякова Мария Васильева

Смерть
Неизвестно
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