Вишняков Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вишняков Старший
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горячева (Вишнякова) Феофания Васильева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коновалова (Вишнякова) Мария Васильева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вишняков Алексей Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно