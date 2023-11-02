Вишняков Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вишняков Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вишняков Старший

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горячева (Вишнякова) Феофания Васильева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коновалова (Вишнякова) Мария Васильева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вишняков Алексей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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