Вишнякова (Черепкова) Мария Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арсентьева (Вишнякова) Лидия Алексеевна
Отец ребёнка: Вишняков Алексей Васильевич
Бракосочетание
До 1926
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Вишняков Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Вишняков Алексей Васильевич
Смерть
Неизвестно