Вишнякова (Черепкова) Мария Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вишнякова (Черепкова) Мария Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арсентьева (Вишнякова) Лидия Алексеевна

Отец ребёнка: Вишняков Алексей Васильевич

Бракосочетание
До 1926

Муж: Вишняков Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
1927

Сын: Вишняков Яков Алексеевич

Отец ребёнка: Вишняков Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
1927

Сын: Вишняков Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Вишняков Алексей Васильевич

Смерть
Неизвестно

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