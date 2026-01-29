Прокунинa Любовь Васильевна
женский, родилась 13.10.1879, Москва, город федерального значения Москва
умерла Неизвестно
ОтецПрокунин Василий Павлович1848 г.р.
МатьПрокунинa (Станкевич) Елизавета ИосифовнаНеизвестно г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
13.10.1879
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
Рождение - https://cgamos.ru/images/MB_LS/01-0203-0768-000043/00000621.jpg ЦЕРКОВЬ СВ. ВЛАСИЯ В СТАРОЙ КОНЮШЕННОЙ.