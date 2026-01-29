Прокунинa Любовь Васильевна 13.10.1879 — найти родственников по фамилии на Familio

Прокунинa Любовь Васильевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 13.10.1879, Москва, город федерального значения Москва

умерла Неизвестно

Отец
Прокунин Василий Павлович1848 г.р.
Мать
Прокунинa (Станкевич) Елизавета ИосифовнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1879

Отец: Прокунин Василий Павлович

Мать: Прокунинa (Станкевич) Елизавета Иосифовна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение - https://cgamos.ru/images/MB_LS/01-0203-0768-000043/00000621.jpg ЦЕРКОВЬ СВ. ВЛАСИЯ В СТАРОЙ КОНЮШЕННОЙ.

Смерть
Неизвестно

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