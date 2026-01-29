Прокунин Василий Павлович 1848 — найти родственников по фамилии на Familio
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Прокунин Василий Павлович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1848, Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

умер 14.05.1910, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Прокунин Павел Диомедович1827 г.р.
Мать
Прокунинa (Голицына) Юлия Павловна1827 г.р.
Супруги
Прокунинa (Станкевич) Елизавета ИосифовнаНеизвестно г.р.
Дети
Прокунинa Любовь Васильевна13.10.1879 г.р.
Богородская (Прокунина) Юлия Васильевна18.11.1883 г.р.
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Место
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Рождение
1848

Отец: Прокунин Павел Диомедович

Мать: Прокунинa (Голицына) Юлия Павловна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

В метрической книге Никитской церкви за 1848 год записано: «Василий рожден 19-го, крещен 22 января. Родители: личный почетный гражданин, второй гильдии купеческий сын Павел Демидович Прокунин и законная жена его Юлия Павлова. Восприемники: князь Василий Павлович Голицын и княгиня Александра Павловна Оболенская. Обряд крещения совершил священник Федор Васильев Рождественский»

Бракосочетание
1878

Жена: Прокунинa (Станкевич) Елизавета Иосифовна

Рождение ребёнка
13.10.1879

Дочь: Прокунинa Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Прокунинa (Станкевич) Елизавета Иосифовна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение - https://cgamos.ru/images/MB_LS/01-0203-0768-000043/00000621.jpg ЦЕРКОВЬ СВ. ВЛАСИЯ В СТАРОЙ КОНЮШЕННОЙ.

Рождение ребёнка
18.11.1883

Дочь: Богородская (Прокунина) Юлия Васильевна

Мать ребёнка: Прокунинa (Станкевич) Елизавета Иосифовна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение --https://cgamos.ru/images/MB_LS/01-0203-0776-000201/00000400.jpg Церковь св. Власия в Старой Конюшенной

Рождение ребёнка
После 1884

Дочь: Прокунинa Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Прокунинa (Станкевич) Елизавета Иосифовна

Рождение ребёнка
14.10.1887

Сын: Прокунин Василий Васильевич

Мать ребёнка: Прокунинa (Станкевич) Елизавета Иосифовна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение --https://ya.ru/archive/catalog/7ca8117e-e785-4b84-806c-bf686b2b5355/54 Пречистенсикй сорок Церковь Троицкая на Арбате

Смерть
14.05.1910
Москва, город федерального значения Москва

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