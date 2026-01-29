Прокунин Василий Павлович
мужской, родился 1848, Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
умер 14.05.1910, Москва, город федерального значения Москва
ОтецПрокунин Павел Диомедович1827 г.р.
МатьПрокунинa (Голицына) Юлия Павловна1827 г.р.
Супруги
Прокунинa (Станкевич) Елизавета ИосифовнаНеизвестно г.р.
Дети
Прокунинa Любовь Васильевна13.10.1879 г.р.
Богородская (Прокунина) Юлия Васильевна18.11.1883 г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
1848
Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
1878
Рождение ребёнка
13.10.1879
Дочь: Прокунинa Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Прокунинa (Станкевич) Елизавета Иосифовна
Рождение ребёнка
18.11.1883
Дочь: Богородская (Прокунина) Юлия Васильевна
Мать ребёнка: Прокунинa (Станкевич) Елизавета Иосифовна
Рождение ребёнка
После 1884
Дочь: Прокунинa Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Прокунинa (Станкевич) Елизавета Иосифовна
Рождение ребёнка
14.10.1887
Сын: Прокунин Василий Васильевич
Мать ребёнка: Прокунинa (Станкевич) Елизавета Иосифовна
Смерть
14.05.1910
В метрической книге Никитской церкви за 1848 год записано: «Василий рожден 19-го, крещен 22 января. Родители: личный почетный гражданин, второй гильдии купеческий сын Павел Демидович Прокунин и законная жена его Юлия Павлова. Восприемники: князь Василий Павлович Голицын и княгиня Александра Павловна Оболенская. Обряд крещения совершил священник Федор Васильев Рождественский»