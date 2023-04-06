Волошин (Кириенко-Волошин) Максимилиан
Место рождения
Дата рождения28.05.1877
Дата смерти11.08.1932
ПолМужской
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1877
Отец: Кириенко-Волошин Александр
Мать: Кириенко-Волошина Елена
Бракосочетание
12.04.1906
Жена: Волошина Маргарита
Москва, город федерального значения Москва
Развод
1907
Жена: Волошина Маргарита
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
поэт, переводчик, художник-пейзажист, художественный и литературный критик.
Смерть
11.08.1932
Коктебель, Феодосия, Республика Крым