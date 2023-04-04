Волошин (Кириенко-Волошин) Максимилиан 28.05.1877 — найти родственников по фамилии на Familio
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Волошин (Кириенко-Волошин) Максимилиан

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

мужской, родился 28.05.1877, Киев, Украинская ССР, СССР

умер 11.08.1932, Коктебель, Феодосия, Республика Крым

Отец
Кириенко-Волошин АлександрНеизвестно г.р.
Мать
Кириенко-Волошина (Глазер) Елена1850 г.р.
Супруги
Волошина (Сабашникова) Маргарита1882 г.р.
Волошина (Заболоцкая) Мария Степановна1887 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1877

Отец: Кириенко-Волошин Александр

Мать: Кириенко-Волошина (Глазер) Елена

Киев, Украинская ССР, СССР

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волошина (Заболоцкая) Мария Степановна

Работа или профессия
Неизвестно

поэт, переводчик, художник-пейзажист, художественный и литературный критик.

Бракосочетание
12.04.1906

Жена: Волошина (Сабашникова) Маргарита

Москва, город федерального значения Москва

Развод
1907

Жена: Волошина (Сабашникова) Маргарита

Смерть
11.08.1932
Коктебель, Феодосия, Республика Крым

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