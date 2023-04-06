Волошин (Кириенко-Волошин) Максимилиан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волошин (Кириенко-Волошин) Максимилиан

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Место рождения

Киев, Киевский уезд

Дата рождения

28.05.1877

Дата смерти

11.08.1932

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1877

Отец: Кириенко-Волошин Александр

Мать: Кириенко-Волошина Елена

Киев, Киевский уезд
Бракосочетание
12.04.1906

Жена: Волошина Маргарита

Москва, город федерального значения Москва
Развод
1907

Жена: Волошина Маргарита

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волошина Мария Степановна

Работа или профессия
Неизвестно
поэт, переводчик, художник-пейзажист, художественный и литературный критик.
Смерть
11.08.1932
Коктебель, Феодосия, Республика Крым
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