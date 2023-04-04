Волошин (Кириенко-Волошин) Максимилиан
мужской, родился 28.05.1877, Киев, Украинская ССР, СССР
умер 11.08.1932, Коктебель, Феодосия, Республика Крым
ОтецКириенко-Волошин АлександрНеизвестно г.р.
МатьКириенко-Волошина (Глазер) Елена1850 г.р.
Супруги
Волошина (Сабашникова) Маргарита1882 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1877
Киев, Украинская ССР, СССР
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
12.04.1906
Москва, город федерального значения Москва
Развод
1907
Смерть
11.08.1932
Коктебель, Феодосия, Республика Крым