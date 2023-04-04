Кириенко-Волошин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириенко-Волошин Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1881

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Волошин Максим

Мать: Волошин ?

Рождение ребёнка
28.05.1877

Сын: Волошин (кириенко-Волошин) Максимилиан

Мать ребёнка: Кириенко-Волошина Елена

Киев, Киевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кириенко-Волошина Елена

Работа или профессия
Неизвестно
юрист, коллежский советник
Смерть
1881
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