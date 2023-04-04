Кириенко-Волошин Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1881
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Волошин Максим
Мать: Волошин ?
Рождение ребёнка
28.05.1877
Сын: Волошин (кириенко-Волошин) Максимилиан
Мать ребёнка: Кириенко-Волошина Елена
Киев, Киевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кириенко-Волошина Елена
Работа или профессия
Неизвестно
юрист, коллежский советник
Смерть
1881