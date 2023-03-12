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Бенуа Денис
Бенуа Денис
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1917
Дата смерти
1977
Пол
Мужской
Отец
Бенуа Николай Альбертович
1881 г.р.
Мать
Бенуа (Лушкина) Серафима Михайловна
1895 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец:
Бенуа Николай Альбертович
Мать:
Бенуа Серафима Михайловна
Смерть
1977
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