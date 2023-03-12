Бенуа (Лушкина) Серафима Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБенуа (Лушкина) Серафима Михайловна

Бенуа (Лушкина) Серафима Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

13.10.1938

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1881 г.р.

Дети

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1914

Муж: Бенуа Николай Альбертович

Рождение ребёнка
1915

Сын: Бенуа Николай

Отец ребёнка: Бенуа Николай Альбертович

Рождение ребёнка
1917

Сын: Бенуа Денис

Отец ребёнка: Бенуа Николай Альбертович

Арест
08.08.1938
по обвинению в шпионаже
Смерть
13.10.1938
Причина смерти: расстрел
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close