Бенуа (Лушкина) Серафима Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти13.10.1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1914
Рождение ребёнка
1915
Сын: Бенуа Николай
Отец ребёнка: Бенуа Николай Альбертович
Рождение ребёнка
1917
Сын: Бенуа Денис
Отец ребёнка: Бенуа Николай Альбертович
Арест
08.08.1938
по обвинению в шпионаже
Смерть
13.10.1938
Причина смерти: расстрел