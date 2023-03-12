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Бенуа Николай Альбертович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

27.11.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Бенуа Альберт Николаевич

Мать: Мария Карловна

Военная служба
1909
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Лейб-Гвардии Преображенский полк, поручик
Бракосочетание
1914

Жена: Бенуа Серафима Михайловна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Бенуа Николай

Мать ребёнка: Бенуа Серафима Михайловна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Бенуа Денис

Мать ребёнка: Бенуа Серафима Михайловна

Арест
16.11.1938
по обвинению в шпионаже, вместе с женой
Смерть
27.11.1938
Саумалколь, Айыртауский район, Северо-Казахстанская область
Причина смерти: расстрел
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