Бенуа Николай Альбертович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смерти27.11.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Бенуа Альберт Николаевич
Мать: Мария Карловна
Военная служба
1909
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Лейб-Гвардии Преображенский полк, поручик
Бракосочетание
1914
Рождение ребёнка
1915
Сын: Бенуа Николай
Мать ребёнка: Бенуа Серафима Михайловна
Рождение ребёнка
1917
Сын: Бенуа Денис
Мать ребёнка: Бенуа Серафима Михайловна
Арест
16.11.1938
по обвинению в шпионаже, вместе с женой
Смерть
27.11.1938
Саумалколь, Айыртауский район, Северо-Казахстанская область
Причина смерти: расстрел