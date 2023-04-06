Краев (Краюшкин) Михаил Тарасов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краев (Краюшкин) Михаил Тарасов

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Место рождения

Кузнецово, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1787 г.р.

Мать

Около 1786 г.р.

Жена

Около 1816 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: Краев (краюшкин) Тарас Михеев

Мать: Краева (краюшкина) Макрида Лазарева

Кузнецово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Прасковья Михайлова

Мать ребёнка: Краева (краюшкина) Федосья Федосеева

Кузнецово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Елена Михайлова

Мать ребёнка: Краева (краюшкина) Федосья Федосеева

Кузнецово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Краева (краюшкина) Федосья Федосеева

Кузнецово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Мавра Михайловна

Мать ребёнка: Краева (краюшкина) Федосья Федосеева

Кузнецово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Краев (краюшкин) Василий Михайлович

Мать ребёнка: Краева (краюшкина) Федосья Федосеева

Кузнецово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Фекла Михайлова

Мать ребёнка: Краева (краюшкина) Федосья Федосеева

Кузнецово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
10.02.1857

Сын: Краев (краюшкин) Власий Михайлов

Мать ребёнка: Краева (краюшкина) Федосья Федосеева

Кузнецово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
После 1859

Сын: Краев (краюшкин) Михаил Михайлов

Мать ребёнка: Краева (краюшкина) Федосья Федосеева

Кузнецово, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Краева (краюшкина) Федосья Федосеева

Смерть
Неизвестно
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