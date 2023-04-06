Краев (Краюшкин) Михаил Тарасов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Прасковья Михайлова
Мать ребёнка: Краева (краюшкина) Федосья Федосеева
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Елена Михайлова
Мать ребёнка: Краева (краюшкина) Федосья Федосеева
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Краева (краюшкина) Федосья Федосеева
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Мавра Михайловна
Мать ребёнка: Краева (краюшкина) Федосья Федосеева
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Краев (краюшкин) Василий Михайлович
Мать ребёнка: Краева (краюшкина) Федосья Федосеева
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Фекла Михайлова
Мать ребёнка: Краева (краюшкина) Федосья Федосеева
Рождение ребёнка
10.02.1857
Сын: Краев (краюшкин) Власий Михайлов
Мать ребёнка: Краева (краюшкина) Федосья Федосеева
Рождение ребёнка
После 1859
Сын: Краев (краюшкин) Михаил Михайлов
Мать ребёнка: Краева (краюшкина) Федосья Федосеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно