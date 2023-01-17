Краева (Краюшкина) Макрида Лазарева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краева (Краюшкина) Макрида Лазарева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Марфа Тарасова

Отец ребёнка: Краев (краюшкин) Тарас Михеев

Кузнецово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Краев (краюшкин) Михаил Тарасов

Отец ребёнка: Краев (краюшкин) Тарас Михеев

Кузнецово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Домна Тарасова

Отец ребёнка: Краев (краюшкин) Тарас Михеев

Кузнецово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Дарья Тарасова

Отец ребёнка: Краев (краюшкин) Тарас Михеев

Кузнецово, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Краев (краюшкин) Тарас Михеев

Смерть
Неизвестно
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