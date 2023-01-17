Краева (Краюшкина) Макрида Лазарева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Марфа Тарасова
Отец ребёнка: Краев (краюшкин) Тарас Михеев
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Краев (краюшкин) Михаил Тарасов
Отец ребёнка: Краев (краюшкин) Тарас Михеев
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Домна Тарасова
Отец ребёнка: Краев (краюшкин) Тарас Михеев
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Дарья Тарасова
Отец ребёнка: Краев (краюшкин) Тарас Михеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно