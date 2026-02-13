Зубова (Шиффнер Де Лареха) Росарио Джулия 13.07.1892 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зубова (Шиффнер Де Лареха) Росарио Джулия

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 13.07.1892, город Росарио, Санта Фе, Аргентинская Республика

умерла 1984

Супруги
Зубов Сергей Платонович10.08.1881 г.р.
Дети
Зубова Татьяна Сергеевна24.08.1923 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

город Росарио, Санта Фе, Аргентинская Республика

Бракосочетание
19.01.1922

Муж: Зубов Сергей Платонович

Рождение ребёнка
24.08.1923

Дочь: Зубова Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Зубов Сергей Платонович

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
1984

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