Зубова (Шиффнер Де Лареха) Росарио Джулия
женский, родилась 13.07.1892, город Росарио, Санта Фе, Аргентинская Республика
умерла 1984
Супруги
Зубов Сергей Платонович10.08.1881 г.р.
Дети
Зубова Татьяна Сергеевна24.08.1923 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
город Росарио, Санта Фе, Аргентинская Республика
Бракосочетание
19.01.1922
Рождение ребёнка
24.08.1923
Дочь: Зубова Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Зубов Сергей Платонович
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1984