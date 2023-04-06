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Лаженицына Ирина Ивановна

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Место рождения

Починок Кешмушинский, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1731 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1699 г.р.

Мать

Вычислено 1702 г.р.

Дети

Вычислено 1724 г.р.
Вычислено 1726 г.р.
Вычислено 1732 г.р.
Вычислено 1743 г.р.
Вычислено 1743 г.р.
Вычислено 1748 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1724 ст.

Сын: Носков Иван Иванович

Отец ребёнка: Носков Иван Никитинович

Жгулевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1726 ст.

Сын: Носков Степан Иванович

Отец ребёнка: Носков Иван Никитинович

Жгулевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение
Вычислено 1731 ст.

Отец: Лажницын Иван Фёдорович

Мать: Чернятева Марья Андреевна

Починок Кешмушинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1732 ст.

Сын: Носков Тихон Иванович

Отец ребёнка: Носков Иван Никитинович

Жгулевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1743 ст.

Дочь: Носкова Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Носков Иван Никитинович

Жгулевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1743 ст.

Сын: Носков Григорий Иванович

Отец ребёнка: Носков Иван Никитинович

Жгулевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1748 ст.

Дочь: Носкова Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Носков Иван Никитинович

Жгулевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1751 ст.

Дочь: Носкова Гликерия Ивановна

Отец ребёнка: Носков Иван Никитинович

Жгулевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1755 ст.

Сын: Носков Ананья Иванович

Отец ребёнка: Носков Иван Никитинович

Жгулевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1767 ст.

Сын: Носков Осип Иванович

Отец ребёнка: Носков Иван Никитинович

Жгулевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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