Лаженицына Ирина Ивановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1731 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1724 ст.
Сын: Носков Иван Иванович
Отец ребёнка: Носков Иван Никитинович
Рождение ребёнка
Вычислено 1726 ст.
Отец ребёнка: Носков Иван Никитинович
Рождение
Вычислено 1731 ст.
Отец: Лажницын Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1732 ст.
Отец ребёнка: Носков Иван Никитинович
Рождение ребёнка
Вычислено 1743 ст.
Дочь: Носкова Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Носков Иван Никитинович
Рождение ребёнка
Вычислено 1743 ст.
Отец ребёнка: Носков Иван Никитинович
Рождение ребёнка
Вычислено 1748 ст.
Дочь: Носкова Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Носков Иван Никитинович
Рождение ребёнка
Вычислено 1751 ст.
Дочь: Носкова Гликерия Ивановна
Отец ребёнка: Носков Иван Никитинович
Рождение ребёнка
Вычислено 1755 ст.
Отец ребёнка: Носков Иван Никитинович
Рождение ребёнка
Вычислено 1767 ст.
Сын: Носков Осип Иванович
Отец ребёнка: Носков Иван Никитинович
Смерть
Неизвестно