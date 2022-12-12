Носков Иван Никитинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носков Иван Никитинович

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Место рождения

Жгулевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1710 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1724 г.р.
Вычислено 1726 г.р.
Вычислено 1732 г.р.
Вычислено 1743 г.р.
Вычислено 1743 г.р.
Вычислено 1748 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1710 ст.

Отец: Носков Никита -

Мать: не указана

Жгулевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1724 ст.

Сын: Носков Иван Иванович

Мать ребёнка: Лаженицына Ирина Ивановна

Жгулевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1726 ст.

Сын: Носков Степан Иванович

Мать ребёнка: Лаженицына Ирина Ивановна

Жгулевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1732 ст.

Сын: Носков Тихон Иванович

Мать ребёнка: Лаженицына Ирина Ивановна

Жгулевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1743 ст.

Дочь: Носкова Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Лаженицына Ирина Ивановна

Жгулевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1743 ст.

Сын: Носков Григорий Иванович

Мать ребёнка: Лаженицына Ирина Ивановна

Жгулевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1748 ст.

Дочь: Носкова Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Лаженицына Ирина Ивановна

Жгулевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1751 ст.

Дочь: Носкова Гликерия Ивановна

Мать ребёнка: Лаженицына Ирина Ивановна

Жгулевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1755 ст.

Сын: Носков Ананья Иванович

Мать ребёнка: Лаженицына Ирина Ивановна

Жгулевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1767 ст.

Сын: Носков Осип Иванович

Мать ребёнка: Лаженицына Ирина Ивановна

Жгулевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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