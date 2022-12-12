Носков Иван Никитинович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1710 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1710 ст.
Отец: Носков Никита -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1724 ст.
Сын: Носков Иван Иванович
Мать ребёнка: Лаженицына Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1726 ст.
Мать ребёнка: Лаженицына Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1732 ст.
Мать ребёнка: Лаженицына Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1743 ст.
Дочь: Носкова Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Лаженицына Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1743 ст.
Мать ребёнка: Лаженицына Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1748 ст.
Дочь: Носкова Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Лаженицына Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1751 ст.
Дочь: Носкова Гликерия Ивановна
Мать ребёнка: Лаженицына Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1755 ст.
Мать ребёнка: Лаженицына Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1767 ст.
Сын: Носков Осип Иванович
Мать ребёнка: Лаженицына Ирина Ивановна
Смерть
Неизвестно