Чернятева Марья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернятева Марья Андреевна

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Место рождения

д. Окуловская (Хлыновский уезд, Бритовская волость)

Дата рождения

Вычислено 1702 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
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Место
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Рождение
Вычислено 1702 ст.

Отец: Чернятев Андрей -

Мать: не указана

д. Окуловская (Хлыновский уезд, Бритовская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1730 ст.

Дочь: Лаженицына Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Лажницын Иван Фёдорович

Починок Кешмушинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1731 ст.

Дочь: Лаженицына Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Лажницын Иван Фёдорович

Починок Кешмушинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1739 ст.

Сын: Лаженицын Ефим Иванович

Отец ребёнка: Лажницын Иван Фёдорович

Починок Кешмушинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1743 ст.

Сын: Лаженицын Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Лажницын Иван Фёдорович

Починок Кешмушинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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