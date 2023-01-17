Чернятева Марья Андреевна
Место рожденияд. Окуловская (Хлыновский уезд, Бритовская волость)
Дата рожденияВычислено 1702 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1702 ст.
Отец: Чернятев Андрей -
Мать: не указана
д. Окуловская (Хлыновский уезд, Бритовская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1730 ст.
Дочь: Лаженицына Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Лажницын Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1731 ст.
Дочь: Лаженицына Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Лажницын Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1739 ст.
Отец ребёнка: Лажницын Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1743 ст.
Отец ребёнка: Лажницын Иван Фёдорович
Смерть
Неизвестно