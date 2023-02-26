Канаева (Шлепина) Екатерина Владимирова
Место рожденияс.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Шлепин-Дёмкин Владимир Карпов
Мать: ?
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
31.01.1854
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
20.07.1860
Дочь: Наталья Филиппова
Отец ребёнка: Канаев Филипп Яковлев
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Канаев Филипп Яковлев
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1882
Дочь: Сёмина Дарья Филиппова
Отец ребёнка: Канаев Филипп Яковлев
Смерть
Неизвестно