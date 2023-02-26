Канаева (Шлепина) Екатерина Владимирова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канаева (Шлепина) Екатерина Владимирова

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Место рождения

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Шлепин-Дёмкин Владимир Карпов

Мать: ?

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
31.01.1854

Муж: Канаев Филипп Яковлев

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
20.07.1860

Дочь: Наталья Филиппова

Отец ребёнка: Канаев Филипп Яковлев

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1875

Сын: Канаев Прохор Филипов

Отец ребёнка: Канаев Филипп Яковлев

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1882

Дочь: Сёмина Дарья Филиппова

Отец ребёнка: Канаев Филипп Яковлев

Смерть
Неизвестно
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