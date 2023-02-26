Шлёпин Иван Владимиров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шлёпин Иван Владимиров

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Место рождения

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Шлепин-Дёмкин Владимир Карпов

Мать: ?

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
03.02.1857

Жена: Шлёпина Параскева Фёдорова

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
20.11.1860

Дочь: Параскева Иванова

Мать ребёнка: Шлёпина Параскева Фёдорова

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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