Шлёпин Иван Владимиров
Место рожденияс.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Шлепин-Дёмкин Владимир Карпов
Мать: ?
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
03.02.1857
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
20.11.1860
Дочь: Параскева Иванова
Мать ребёнка: Шлёпина Параскева Фёдорова
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно