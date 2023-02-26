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Канаев Прохор Филипов

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Место рождения

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Канаев Филипп Яковлев

Мать: Канаева Екатерина Владимирова

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
29.?.1895

Жена: Канаева Ефросинья Никитина

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
11.08.1901

Дочь: Наталья Прохорова

Мать ребёнка: Канаева Ефросинья Никитина

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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