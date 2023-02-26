Канаев Прохор Филипов
Место рожденияс.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
29.?.1895
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
11.08.1901
Дочь: Наталья Прохорова
Мать ребёнка: Канаева Ефросинья Никитина
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно