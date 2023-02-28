Канаева (Новикова) Ефросинья Никитина
Место рождения
Дата рождения21.09.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1876
Отец: Новиков Никита Никитин
Бракосочетание
29.?.1895
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
11.08.1901
Дочь: Наталья Прохорова
Отец ребёнка: Канаев Прохор Филипов
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно