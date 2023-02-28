Канаева (Новикова) Ефросинья Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канаева (Новикова) Ефросинья Никитина

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Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

21.09.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1876

Отец: Новиков Никита Никитин

Мать: Новикова Ефросинья Иванова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
29.?.1895

Муж: Канаев Прохор Филипов

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
11.08.1901

Дочь: Наталья Прохорова

Отец ребёнка: Канаев Прохор Филипов

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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