Новикова Ефросинья Иванова
Место рожденияд.Новосёлок Перемышльского уезда
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Иван Семёнов
Мать: ?
д.Новосёлок Перемышльского уезда
Бракосочетание
23.?.1866
.с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
23.04.1873
Сын: Новиков Яков Никитин
Отец ребёнка: Новиков Никита Никитин
Рождение ребёнка
16.08.1874
Дочь: Наталья Никитина
Отец ребёнка: Новиков Никита Никитин
Рождение ребёнка
21.09.1876
Дочь: Канаева Ефросинья Никитина
Отец ребёнка: Новиков Никита Никитин
Рождение ребёнка
01.10.1878
Дочь: Параскева Никитина
Отец ребёнка: Новиков Никита Никитин
Рождение ребёнка
18.11.1879
Сын: Новиков Пётр Никитин
Отец ребёнка: Новиков Никита Никитин
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Новиков Никита Никитин
Рождение ребёнка
24.01.1882
Отец ребёнка: Новиков Никита Никитин
Рождение ребёнка
07.03.1883
Дочь: Дарья Никитина
Отец ребёнка: Новиков Никита Никитин
Рождение ребёнка
12.02.1887
Отец ребёнка: Новиков Никита Никитин
Рождение ребёнка
15.10.1888
Отец ребёнка: Новиков Никита Никитин
Рождение ребёнка
23.10.1890
Отец ребёнка: Новиков Никита Никитин
Смерть
Неизвестно