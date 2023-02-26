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Новикова Ефросинья Иванова

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Место рождения

д.Новосёлок Перемышльского уезда

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Иван Семёнов

Мать: ?

д.Новосёлок Перемышльского уезда
Бракосочетание
23.?.1866

Муж: Новиков Никита Никитин

.с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
23.04.1873

Сын: Новиков Яков Никитин

Отец ребёнка: Новиков Никита Никитин

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
16.08.1874

Дочь: Наталья Никитина

Отец ребёнка: Новиков Никита Никитин

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
21.09.1876

Дочь: Канаева Ефросинья Никитина

Отец ребёнка: Новиков Никита Никитин

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.10.1878

Дочь: Параскева Никитина

Отец ребёнка: Новиков Никита Никитин

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
18.11.1879

Сын: Новиков Пётр Никитин

Отец ребёнка: Новиков Никита Никитин

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Новиков Никита Никитин

Отец ребёнка: Новиков Никита Никитин

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
24.01.1882

Сын: Новиков Семён Никитин

Отец ребёнка: Новиков Никита Никитин

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
07.03.1883

Дочь: Дарья Никитина

Отец ребёнка: Новиков Никита Никитин

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
12.02.1887

Сын: Новиков Фёдор Никитин

Отец ребёнка: Новиков Никита Никитин

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.10.1888

Сын: Новиков Иларион Никитин

Отец ребёнка: Новиков Никита Никитин

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
23.10.1890

Сын: Новиков Стефан Никитин

Отец ребёнка: Новиков Никита Никитин

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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