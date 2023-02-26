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Иван Семёнов

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Место рождения

д.Новосёлок Перемышльского уезда

Дата рождения

1802

Дата смерти

16.12.1866

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Семён Васильев

Мать: ?

д.Новосёлок Перемышльского уезда
Рождение ребёнка
1822

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: ?

д.Новосёлок Перемышльского уезда
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Новикова Ефросинья Иванова

Мать ребёнка: ?

д.Новосёлок Перемышльского уезда
Смерть
16.12.1866
д.Новосёлок Перемышльского уезда
Причина смерти: от водяной болезни
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