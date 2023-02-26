Иван Семёнов
Место рожденияд.Новосёлок Перемышльского уезда
Дата рождения1802
Дата смерти16.12.1866
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Семён Васильев
Мать: ?
д.Новосёлок Перемышльского уезда
Рождение ребёнка
1822
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: ?
д.Новосёлок Перемышльского уезда
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Новикова Ефросинья Иванова
Мать ребёнка: ?
д.Новосёлок Перемышльского уезда
Смерть
16.12.1866
д.Новосёлок Перемышльского уезда
Причина смерти: от водяной болезни