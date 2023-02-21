Чуржик Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуржик Нина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.06.1959

Дочь: Матвеева Людмила Викторовна

Отец ребёнка: Чуржик Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуржик Виталий Викторович

Отец ребёнка: Чуржик Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чуржик Тамара Викторовна

Отец ребёнка: Чуржик Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чуржик Таисия Викторовна

Отец ребёнка: Чуржик Виктор

Смерть
Неизвестно
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