Чуржик Нина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.06.1959
Дочь: Матвеева Людмила Викторовна
Отец ребёнка: Чуржик Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чуржик Виталий Викторович
Отец ребёнка: Чуржик Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чуржик Тамара Викторовна
Отец ребёнка: Чуржик Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чуржик Таисия Викторовна
Отец ребёнка: Чуржик Виктор
Смерть
Неизвестно