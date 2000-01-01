Чуржик Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧуржик Виктор

Чуржик Виктор

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.06.1959

Дочь: Матвеева Людмила Викторовна

Мать ребёнка: Чуржик Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуржик Виталий Викторович

Мать ребёнка: Чуржик Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чуржик Тамара Викторовна

Мать ребёнка: Чуржик Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чуржик Таисия Викторовна

Мать ребёнка: Чуржик Нина

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close