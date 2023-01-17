Матвеева Людмила Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеева Людмила Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1959

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1959

Отец: Чуржик Виктор

Мать: Чуржик Нина

Рождение ребёнка
24.09.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матвеев Алексей Фомич

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мащенко Сергей

Отец ребёнка: не указан

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