Матвеева Людмила Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1959
Отец: Чуржик Виктор
Мать: Чуржик Нина
Рождение ребёнка
24.09.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Матвеев Алексей Фомич
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мащенко Сергей
Отец ребёнка: не указан