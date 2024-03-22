Комаровский Владимир Алексеевич
Место рождения
Дата рождения08.10.1883
Дата смерти05.11.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1883
Бракосочетание
01.04.1912
Рождение ребёнка
23.09.1914
Сын: Комаровский Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Комаровская Варвара Фёдоровна
Рождение ребёнка
08.08.1916
Дочь: Комаровская Антонина Владимировна
Мать ребёнка: Комаровская Варвара Фёдоровна
Измалково, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
06.07.1923
Дочь: Бобринская Софья Владимировна
Мать ребёнка: Комаровская Варвара Фёдоровна
Рождение ребёнка
04.04.1929
Сын: Комаровский Фёдор Владимирович
Мать ребёнка: Комаровская Варвара Фёдоровна
Смерть
05.11.1937
Бутово, Ленинский муниципальный район, Московская область