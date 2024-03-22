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Комаровский Владимир Алексеевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

08.10.1883

Дата смерти

05.11.1937

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
01.04.1912

Жена: Комаровская Варвара Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.09.1914

Сын: Комаровский Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Комаровская Варвара Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.08.1916

Дочь: Комаровская Антонина Владимировна

Мать ребёнка: Комаровская Варвара Фёдоровна

Измалково, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
06.07.1923

Дочь: Бобринская Софья Владимировна

Мать ребёнка: Комаровская Варвара Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.04.1929

Сын: Комаровский Фёдор Владимирович

Мать ребёнка: Комаровская Варвара Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
05.11.1937
Бутово, Ленинский муниципальный район, Московская область
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