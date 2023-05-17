Комаровский Алексей Владимирович
мужской, родился 23.09.1914, Москва, город федерального значения Москва
умер 12.11.1988, Вильнюс, Литовская ССР, СССР
МатьКомаровская (Самарина) Варвара Фёдоровна?.12.1886 г.р.
ОтецКомаровский Владимир Алексеевич08.10.1883 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1914
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.11.1988
Вильнюс, Литовская ССР, СССР