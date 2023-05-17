Комаровский Алексей Владимирович 23.09.1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Комаровский Алексей Владимирович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 23.09.1914, Москва, город федерального значения Москва

умер 12.11.1988, Вильнюс, Литовская ССР, СССР

Мать
Комаровская (Самарина) Варвара Фёдоровна?.12.1886 г.р.
Отец
Комаровский Владимир Алексеевич08.10.1883 г.р.
Супруги
Комаровская (Белякова) Надежда Павловна1916 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1914

Отец: Комаровский Владимир Алексеевич

Мать: Комаровская (Самарина) Варвара Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комаровская (Белякова) Надежда Павловна

Смерть
12.11.1988
Вильнюс, Литовская ССР, СССР

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