Базанов Стефан
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1766
Сын: Михайло
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Матрона Федорова
Рождение ребёнка
1776
Сын: Базанов Александр
Мать ребёнка: Матрона Федорова
Слободища, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Агрипина
Мать ребёнка: Матрона Федорова
Рождение ребёнка
1782
Сын: Козма
Мать ребёнка: Матрона Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Иванова
Смерть
Неизвестно