Базанов Стефан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Базанов Стефан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1722 г.р.

Жена

1745 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Федор

Мать: Акилина

Рождение ребёнка
1766

Сын: Михайло

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Матрона Федорова

Рождение ребёнка
1776

Сын: Базанов Александр

Мать ребёнка: Матрона Федорова

Слободища, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Агрипина

Мать ребёнка: Матрона Федорова

Рождение ребёнка
1782

Сын: Козма

Мать ребёнка: Матрона Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Иванова

Смерть
Неизвестно
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