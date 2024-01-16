Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Михайло
Михайло
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1766
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Базанов Стефан
1744 г.р.
Мать
Евдокия Иванова
1745 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец:
Базанов Стефан
Мать:
Евдокия Иванова
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия