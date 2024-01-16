Матрона Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Базанов Стефан
Рождение ребёнка
1776
Сын: Базанов Александр
Отец ребёнка: Базанов Стефан
Слободища, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Агрипина
Отец ребёнка: Базанов Стефан
Рождение ребёнка
1782
Сын: Козма
Отец ребёнка: Базанов Стефан
Смерть
Неизвестно