Матрона Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Базанов Стефан

Рождение ребёнка
1776

Сын: Базанов Александр

Отец ребёнка: Базанов Стефан

Слободища, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Агрипина

Отец ребёнка: Базанов Стефан

Рождение ребёнка
1782

Сын: Козма

Отец ребёнка: Базанов Стефан

Смерть
Неизвестно
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