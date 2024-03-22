Малиновцева Дарья Иудовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: Июда Демидович
Мать: Федора Семеновна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 110 лист
Рождение ребёнка
1814
Сын: Малиновцев Василий Павлович
Отец ребёнка: Малиновцев Павел Иванович
ГАСО, 24-25-330-55об
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-25-330-56л
Смерть
Неизвестно