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Малиновцева Дарья Иудовна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1760 г.р.

Мать

Около 1757 г.р.

Муж

Около 1781 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Июда Демидович

Мать: Федора Семеновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 110 лист
Рождение ребёнка
1814

Сын: Малиновцев Василий Павлович

Отец ребёнка: Малиновцев Павел Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-55об
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малиновцев Павел Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-56л
Смерть
Неизвестно
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