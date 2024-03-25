Еремин Евгений Сергеевич
Место рожденияПечора Республика Коми
Дата рождения30.04.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1985
Отец: Еремин Сергей
Печора Республика Коми
Рождение ребёнка
15.07.2016
Сын: Еремин Арсений Евгеньевич
Мать ребёнка: Еремина Светлана Георгиевна
Минск, Белоруссия
Рождение ребёнка
07.10.2019
Дочь: Еремина Агата Евгеньевна
Мать ребёнка: Еремина Светлана Георгиевна
Минск Белоруссия
Рождение ребёнка
15.05.2021
Мать ребёнка: Еремина Светлана Георгиевна
Минск Белоруссия
Бракосочетание
Неизвестно