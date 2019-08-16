Еремина (Григораш) Светлана Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремина (Григораш) Светлана Георгиевна

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Место рождения

Минск, Белоруссия

Дата рождения

16.08.1992

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1992

Отец: Григораш Георгий Васильевич

Мать: Григораш Лилия Алексеевна

Минск, Белоруссия
Рождение ребёнка
15.07.2016

Сын: Еремин Арсений Евгеньевич

Отец ребёнка: Еремин Евгений Сергеевич

Минск, Белоруссия
Рождение ребёнка
07.10.2019

Дочь: Еремина Агата Евгеньевна

Отец ребёнка: Еремин Евгений Сергеевич

Минск Белоруссия
Рождение ребёнка
15.05.2021

Сын: Еремин Демид Евгеньевич

Отец ребёнка: Еремин Евгений Сергеевич

Минск Белоруссия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еремин Евгений Сергеевич

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