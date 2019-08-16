Еремина (Григораш) Светлана Георгиевна
Место рожденияМинск, Белоруссия
Дата рождения16.08.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1992
Минск, Белоруссия
Рождение ребёнка
15.07.2016
Сын: Еремин Арсений Евгеньевич
Отец ребёнка: Еремин Евгений Сергеевич
Минск, Белоруссия
Рождение ребёнка
07.10.2019
Дочь: Еремина Агата Евгеньевна
Отец ребёнка: Еремин Евгений Сергеевич
Минск Белоруссия
Рождение ребёнка
15.05.2021
Отец ребёнка: Еремин Евгений Сергеевич
Минск Белоруссия
Бракосочетание
Неизвестно