Горбачева (Афанасьева) Ирина Арсентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбачева (Афанасьева) Ирина Арсентьевна

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Место рождения

Печора, Республика Коми

Дата рождения

26.07.1962

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1962

Отец: Афанасьев Арсентий Сергеевич

Мать: Афанасьева Александра Ивановна

Печора, Республика Коми
Рождение ребёнка
23.04.1981

Сын: Возженников Александр Александрович

Отец ребёнка: Возженников Александр

Печора Республика Коми
Рождение ребёнка
30.04.1985

Сын: Еремин Евгений Сергеевич

Отец ребёнка: Еремин Сергей

Печора Республика Коми
Рождение ребёнка
29.11.1990

Сын: Еремин Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Еремин Сергей

Печора Республика Коми
Бракосочетание
03.01.1998

Муж: Горбачев Владимир Викторович

Печора, Республика Коми
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