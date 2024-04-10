Горбачева (Афанасьева) Ирина Арсентьевна
Место рожденияПечора, Республика Коми
Дата рождения26.07.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1962
Печора, Республика Коми
Рождение ребёнка
23.04.1981
Сын: Возженников Александр Александрович
Отец ребёнка: Возженников Александр
Печора Республика Коми
Рождение ребёнка
30.04.1985
Отец ребёнка: Еремин Сергей
Печора Республика Коми
Рождение ребёнка
29.11.1990
Отец ребёнка: Еремин Сергей
Печора Республика Коми
Бракосочетание
03.01.1998
Печора, Республика Коми