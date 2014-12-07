Чудаева (Канануха) Валентина Васильевна
Место рождения
Дата рождения30.06.1946
Дата смерти07.12.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1946
Отец: Дорофеев Василий
Мать: Канануха Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чудаев Олег Иванович
Отец ребёнка: Чудаев Иван Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.12.1970
Отец ребёнка: Чудаев Иван Александрович
Смерть
07.12.2014