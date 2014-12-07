Чудаева (Канануха) Валентина Васильевна 30.06.1946 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чудаева (Канануха) Валентина Васильевна

Место рождения

Верхняя Салда, Верхнесалдинский, Свердловская область

Дата рождения

30.06.1946

Дата смерти

07.12.2014

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1946

Отец: Дорофеев Василий

Мать: Канануха Мария Яковлевна

Верхняя Салда, Верхнесалдинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чудаев Олег Иванович

Отец ребёнка: Чудаев Иван Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чудаев Иван Александрович

Рождение ребёнка
27.12.1970

Сын: Чудаев Сергей Иванович

Отец ребёнка: Чудаев Иван Александрович

Смерть
07.12.2014
Верхняя Салда, Верхнесалдинский, Свердловская область

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