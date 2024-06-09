Чудаев Иван Александрович 20.01.1938 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чудаев Иван Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чудаев Олег Иванович

Мать ребёнка: Чудаева (Канануха) Валентина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чудаева (Канануха) Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
27.12.1970

Сын: Чудаев Сергей Иванович

Мать ребёнка: Чудаева (Канануха) Валентина Васильевна

Смерть
Неизвестно

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