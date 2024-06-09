Чудаев Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1938
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чудаев Олег Иванович
Мать ребёнка: Чудаева (Канануха) Валентина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.12.1970
Мать ребёнка: Чудаева (Канануха) Валентина Васильевна
Смерть
Неизвестно