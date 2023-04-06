Леонтьева (Куранова) Анастасия Александровна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1839
Бракосочетание
30.01.1857 ст.
Жених: мещанин Александр Иванович Леонтьев - 22 лет Невеста: Анастасия Александровна - 17 лет дочь девица умершего казака Александра Васильевича Куранова Поручители: мещанине Семен Иванович Леонтьев,... Показать все
Смерть
Неизвестно