Леонтьева (Куранова) Анастасия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонтьева (Куранова) Анастасия Александровна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1812 г.р.

Мать

Вычислено 1819 г.р.

Муж

Вычислено 1834 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1839

Отец: Куранов Александр Васильевич

Мать: Куранова Прасковья Яковлевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
30.01.1857 ст.

Муж: Леонтьев Александр Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: мещанин Александр Иванович Леонтьев - 22 лет Невеста: Анастасия Александровна - 17 лет дочь девица умершего казака Александра Васильевича Куранова Поручители: мещанине Семен Иванович Леонтьев,... Показать все
Смерть
Неизвестно
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