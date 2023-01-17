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Леонтьев Александр Иванович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1839 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
30.01.1857 ст.

Жена: Леонтьева Анастасия Александровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: мещанин Александр Иванович Леонтьев - 22 лет Невеста: Анастасия Александровна - 17 лет дочь девица умершего казака Александра Васильевича Куранова Поручители: мещанине Семен Иванович Леонтьев,... Показать все
Смерть
Неизвестно
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