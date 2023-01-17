Леонтьев Александр Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1857 ст.
Жених: мещанин Александр Иванович Леонтьев - 22 лет Невеста: Анастасия Александровна - 17 лет дочь девица умершего казака Александра Васильевича Куранова Поручители: мещанине Семен Иванович Леонтьев,... Показать все
Смерть
Неизвестно