Куранова (Захарова) Прасковья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куранова (Захарова) Прасковья Яковлевна

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1819 ст.

Дата смерти

04.02.1907 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1819 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
17.02.1837 ст.

Муж: Куранов Александр Васильевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: служащий казак Александр Васильевич Куранов -22 года Невеста: Прасковьей Яковлевной -17 лет дочь девица крестьянина Якова Захарова Поручители: отец родной жениха отставной казак Василий Данило... Показать все
Рождение ребёнка
10.08.1838 ст.

Сын: Куранов Андрей Александрович

Отец ребёнка: Куранов Александр Васильевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемники: служащий казак Иван Алексеевич Аристов и казачья дочь девица Мария Григорьевна Плотцова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 413 номер 71
Рождение ребёнка
Вычислено 1839

Дочь: Леонтьева Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Куранов Александр Васильевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
04.11.1847 ст.

Сын: Куранов Матфей Александрович

Отец ребёнка: Куранов Александр Васильевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: отставной казак Восприемники: служащий казак Михаил Васильевич Котляров и служащего казака Михаила Иокимовича Маклецова жена Марфа Григорьевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1... Показать все
Рождение ребёнка
30.01.1850 ст.

Сын: Куранов Василий Александрович

Отец ребёнка: Куранов Александр Васильевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: неслужащий казак https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4 файл 502 номер 13
Рождение ребёнка
12.02.1852 ст.

Дочь: Куранова Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Куранов Александр Васильевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: отставной казак Близнецы: Федор и Евдокия Восприемники: купеческий сын Болдырев Аристарх Ильич и крестьянина Ивана Матвеевича Кузнецова жена Евдокия Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/arc... Показать все
Рождение ребёнка
12.02.1852 ст.

Сын: Куранов Федор Александрович

Отец ребёнка: Куранов Александр Васильевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: отставной казак Близнецы: Федор и Евдокия Восприемники: купеческий сын Болдырев Аристарх Ильич и крестьянина Ивана Матвеевича Кузнецова жена Евдокия Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/arc... Показать все
Рождение ребёнка
11.01.1854 ст.

Сын: Куранов Алексей Александрович

Отец ребёнка: Куранов Александр Васильевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Мать: вдова казака https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-5 файл 290 номер 19
Рождение ребёнка
25.12.1855 ст.

Сын: Куранов Стефан Александрович

Отец ребёнка: не указан

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Мать: вдова казачка Восприемники: мещанин Никита Сергеевич Сергеев? и казака Павла Андреевича Осминина дочь девица Акилина Павловна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-5 файл 440 номе... Показать все
Место жительства
1892
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Семейный список: Куранова Прасковья Яковлевна - 76 лет вдова Дети: Федор Александрович- 41 год отставной казак Лошадей , рогатого скота не имеют Семейного состояния посредственного https://rodoslovnay... Показать все
Место жительства
1895 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Семейный список: Куранова Прасковья Яковлевна - 76 лет вдова сын Федор Александрович- 40 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-4-d-2 файл 30
Смерть
04.02.1907 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умерла казачка вдова Параскева Яковлевна Куранова от катара желудка в возрасте 91 год https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-61 файл 10 номер 13
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