Куранова (Захарова) Прасковья Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1819 ст.
Дата смерти04.02.1907 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1819 ст.
Бракосочетание
17.02.1837 ст.
Жених: служащий казак Александр Васильевич Куранов -22 года Невеста: Прасковьей Яковлевной -17 лет дочь девица крестьянина Якова Захарова Поручители: отец родной жениха отставной казак Василий Данило... Показать все
Рождение ребёнка
10.08.1838 ст.
Сын: Куранов Андрей Александрович
Отец ребёнка: Куранов Александр Васильевич
Отец: служащий казак Восприемники: служащий казак Иван Алексеевич Аристов и казачья дочь девица Мария Григорьевна Плотцова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 413 номер 71
Рождение ребёнка
Вычислено 1839
Дочь: Леонтьева Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Куранов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
04.11.1847 ст.
Сын: Куранов Матфей Александрович
Отец ребёнка: Куранов Александр Васильевич
Отец: отставной казак Восприемники: служащий казак Михаил Васильевич Котляров и служащего казака Михаила Иокимовича Маклецова жена Марфа Григорьевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1... Показать все
Рождение ребёнка
30.01.1850 ст.
Сын: Куранов Василий Александрович
Отец ребёнка: Куранов Александр Васильевич
Отец: неслужащий казак https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4 файл 502 номер 13
Рождение ребёнка
12.02.1852 ст.
Дочь: Куранова Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Куранов Александр Васильевич
Отец: отставной казак Близнецы: Федор и Евдокия Восприемники: купеческий сын Болдырев Аристарх Ильич и крестьянина Ивана Матвеевича Кузнецова жена Евдокия Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/arc... Показать все
Рождение ребёнка
12.02.1852 ст.
Сын: Куранов Федор Александрович
Отец ребёнка: Куранов Александр Васильевич
Отец: отставной казак Близнецы: Федор и Евдокия Восприемники: купеческий сын Болдырев Аристарх Ильич и крестьянина Ивана Матвеевича Кузнецова жена Евдокия Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/arc... Показать все
Рождение ребёнка
11.01.1854 ст.
Сын: Куранов Алексей Александрович
Отец ребёнка: Куранов Александр Васильевич
Мать: вдова казака https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-5 файл 290 номер 19
Рождение ребёнка
25.12.1855 ст.
Сын: Куранов Стефан Александрович
Мать: вдова казачка Восприемники: мещанин Никита Сергеевич Сергеев? и казака Павла Андреевича Осминина дочь девица Акилина Павловна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-5 файл 440 номе... Показать все
Место жительства
1892
Семейный список: Куранова Прасковья Яковлевна - 76 лет вдова Дети: Федор Александрович- 41 год отставной казак Лошадей , рогатого скота не имеют Семейного состояния посредственного https://rodoslovnay... Показать все
Место жительства
1895 ст.
Семейный список: Куранова Прасковья Яковлевна - 76 лет вдова сын Федор Александрович- 40 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-4-d-2 файл 30
Смерть
04.02.1907 ст.
Умерла казачка вдова Параскева Яковлевна Куранова от катара желудка в возрасте 91 год https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-61 файл 10 номер 13